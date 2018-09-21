Chelsea’ya tek gol yetti UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda deplasmanda PAOK ile kozlarını paylaşan Chelsea, Eden Hazard'dan yoksun çıktığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda deplasmanda PAOK ile kozlarını paylaşan Chelsea, Eden Hazard’dan yoksun çıktığı maçı 1-0 kazanmayı başardı. Maviler’e galibiyeti getiren golü maçın henüz 7’nci dakikasında Willian kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi‘nin bu sezonki en büyük favorileri arasında yer alan Chelsea, L Grubu‘ndaki ilk maçına PAOK deplasmanında çıktı.

Belçikalı süperstarı Eden Hazard‘ı Yunanistan’a götürmeyen Premier Lig devi, buna rağmen mücadeleden 1-0‘lık galibiyetle ayrılmayı başardı.kalan Willian, topu filelerle buluşturarak Maviler’e galibiyeti getirdi.

Grubun diğer maçında ise BATE Borisov, MOL Vidi‘yi deplasmanda 2-0‘lık skorla mağlup etti. (FANATİK.COM)