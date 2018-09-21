Chelsea’ya tek gol yetti

UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda deplasmanda PAOK ile kozlarını paylaşan Chelsea, Eden Hazard'dan yoksun çıktığı maçı 1-0 kazanmayı başardı.

37 dakika önce
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UEFA Avrupa Ligi L Grubu’nda deplasmanda PAOK ile kozlarını paylaşan Chelsea, Eden Hazard’dan yoksun çıktığı maçı 1-0 kazanmayı başardı. Maviler’e galibiyeti getiren golü maçın henüz 7’nci dakikasında Willian kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi‘nin bu sezonki en büyük favorileri arasında yer alan ChelseaL Grubu‘ndaki ilk maçına PAOK deplasmanında çıktı.

Belçikalı süperstarı Eden Hazard‘ı Yunanistan’a götürmeyen Premier Lig devi, buna rağmen mücadeleden 1-0‘lık galibiyetle ayrılmayı başardı.kalan Willian, topu filelerle buluşturarak Maviler’e galibiyeti getirdi.

Grubun diğer maçında ise BATE BorisovMOL Vidi‘yi deplasmanda 2-0‘lık skorla mağlup etti. (FANATİK.COM)

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