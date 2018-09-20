Şilt, Koçgiri’nin oldu: 4-0

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

Türk Toplumu Futbol Federasyonu 2018-19 sezonu Community Şilt maçını Koçgiri kazandı.

New River Stadium’da geçtiğimiz Pazar günü oynanan geleneksel karşılaşmada Koçgiri geçen yılın Birinci Küme ve Federasyon Kupası şampiyonu Dumlupınar Yeni Malatyaspor’a 4-0 üstünlük kurdu.

Karşılaşma boyunca rakibi karşısında etkili ataklar yapan Koçgiri, bazı fırsatları da kullanamadı.

İlk 45 dakika Noyan Tajbaksh’ın attığı golle 1-0 sonuçlandı. Son devreye de hızlı giren Koçgiri, Ryan’ın vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Koçgiri geçen sürede sahanın yıldızı Noyan Tajbaksh ile iki gol daha buldu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Maçtan sonra Community Şildi, sponsor şirket Cudworth Taxi adına İrfan Davulcular verdi.

Karşılaşmayı KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, TC Londra Konsolosu Mert Sav ve Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya da izledi.