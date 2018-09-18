Watford’da geç kalana 100 Pound ceza

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.

5 saat önce
0 152 Bir dakikadan az

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, bundan sonra antrenmana geç kalan oyunculara dakika başına 100 Pound ceza kesileceğini açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.

İspanyol çalıştırıcı, bundan sonra antrenmana geç kalan oyuncuları için dakika başına 100 Pound ceza kesileceğini açıkladı.

Sarı-Siyahlı ekip İngiltere’de bu sezon çıktığı 5 lig maçından dördünden galip ayrılmış, geçen hafta sahasında Manchester United’a 2-1 kaybetmişti. (FANATİK.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
424

Cenk Tosun, dünyaları kaçırdı

2 gün önce
257

Chelsea, Cardiff’i 4-1 yendi

2 gün önce
258

United, Watford’u evinde yıktı: 2-1

2 gün önce
281

Mesut Özil, 200. maçını boş geçmedi

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin