Watford’da geç kalana 100 Pound ceza
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, bundan sonra antrenmana geç kalan oyunculara dakika başına 100 Pound ceza kesileceğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’un teknik direktörü Javi Gracia, ilginç bir uygulamayı hayata geçirdi.
İspanyol çalıştırıcı, bundan sonra antrenmana geç kalan oyuncuları için dakika başına 100 Pound ceza kesileceğini açıkladı.
Sarı-Siyahlı ekip İngiltere’de bu sezon çıktığı 5 lig maçından dördünden galip ayrılmış, geçen hafta sahasında Manchester United’a 2-1 kaybetmişti. (FANATİK.COM)