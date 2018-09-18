Sadio Mane: Firmino hayvan gibi çalışıyor

Liverpool’un yıldızı Sadio Mane, takım arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken "Firmino, bizim işlerimizi kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor" dedi.

6 saat önce
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Liverpool’un yıldızı Sadio Mane, takım arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunurken “Firmino, bizim işlerimizi kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor” dedi.

Liverpool’un yıldızı Sadio Mane, takım arkadaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Senegalli futbolcu, “Birçok insan Muhammed Salah ve benim performansımdan bahsetse de bu tip güzel şeyler takım halinde iyi oynadığımız zaman gerçekleşir. Unuttukları bir kişi var, o da Roberto Firmino. Bizim için işleri kolaylaştırmak için hayvan gibi çalışıyor” diye konuştu. (FANATİK.COM)

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