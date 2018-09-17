Cenk Tosun, dünyaları kaçırdı

Premier Lig’in 5. haftasında Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton sahasında West Ham United ile karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan konuk ekip oldu. Yarmolenko 11. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 31. dakikada ise Yarmolenko sahneye bir kez daha çıktı. 29 yaşındaki futbolcu attığı golle skoru 2-0’a getirdi. İlk yarının bitimine dakikalar kala Everton‘da Sigurdsson farkı 1’e indirdi.

Milli yıldız Cenk Tosun bu karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 61. dakikada konul ekipte Marko Arnautovic aradaki farkı yeniden 2’ye çıkardı. Mücadelenin kalan dakikalarında gol olmayınca maç West Ham‘ın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Cenk Tosun oyunda 69 dakika kalabildi. Bu dakikada yerini Niasse’ye bıraktı. Cenk Tosun bu karşılaşmada yakaladığı önemli fırsatlarda rakip takımın ağlarını sarsamadı. Yıldız futbolcu bu sezon henüz golle tanışamadı. (HÜRRİYET.COM)