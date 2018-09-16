Chelsea, Cardiff’i 4-1 yendi

Yeni sezona Maurizio Sarri'nin güdümünde başlayan Chelsea, Premier Lig'de yoluna kayıpsız devam ediyor. Maviler, kendi sahasında Cardiff'i 4-1 mağlup etti.

1 saat önce
0 31 Bir dakikadan az

Yeni sezona Maurizio Sarri’nin güdümünde başlayan Chelsea, Premier Lig’de yoluna kayıpsız devam ediyor. Maviler, kendi sahasında Cardiff’i 4-1 mağlup etti.

Stamford Bridge‘de Cardiff‘i ağırlayan Maviler, Eden Hazard‘ın yıldızlaştığı maçı 4-1‘lik skorla kazandı.

Mücadelenin 16’ncı dakikasında Sean Morrison‘ın attığı kafa golüyle geriye düşen Chelsea, bu dakikadan sonra 37’de Hazard’ın attığı golle skoru eşitledi.

Dakikalar 44’ü gösterirken bir kez daha sahneye çıkan Belçikalı süperstar, takımını devre arasına 2-1’lik üstünlükle soktu.

80’nci dakikada Willian‘ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı da gole çeviren Hazard, hat-trick yaparak skoru 3-1’e taşıdı.

Maçta son sözü ise 83’te Willian söyledi ve Maviler, beşinci hafta sonunda puanını 15 yaparak averajla liderliği devraldı.

Takımının başında ilk 5 lig maçından zaferle ayrılan Sarri ise Premier Lig tarihinde bunu başaran dördüncü teknik adam oldu. (FANATİK.COM)

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