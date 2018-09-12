İngiltere-İsviçre maçının ilk 25 saniyesi siyah-beyaz yayınlandı

Sporda ve futbolda ırkçılıkla mücadele amaçlı İngiltere'nin İsviçre'yi konuk ettiği hazırlık karşılaşmasının ilk 25 saniyesi siyah-beyaz olarak yayınlandı.

3 saat önce
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Sporda ve futbolda ırkçılıkla mücadele amaçlı İngiltere’nin İsviçre’yi konuk ettiği hazırlık karşılaşmasının ilk 25 saniyesi siyah-beyaz olarak yayınlandı.

Uluslar Ligi maçları devam ederken İngiltere hazırlık maçında dün akşam İsviçre‘yi ağırladı.

Bu karşılaşma öncesi yayıncı kuruluş Sky Sport, mücadelenin ilk 25 saniyesini ekrana siyah-beyaz olarak vereceklerini duyurdu.

IRKÇILIKLA MÜCADELE İÇİN BÖYLE BİR UYGULAMAYA GİDİLDİ

Sporda ve futbolda ırkçılıkla mücadele amaçlı oluşturulmuş olan “Kick It Out” isimli kuruluşun 25. yılını kutluyor olması nedeniyle, karşılaşmada böyle bir uygulamaya gidildiği ifade edildi. (SPORHABERLERİ)

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