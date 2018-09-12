İngiltere, özel maçta İsviçre’ye 1-0 galip geldi
Oyunun 54. dakikasında Rasford takımının tek sayısına imza attı.
Leicester City’nin stadı King’s Power’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Oyunun 54. dakikasında Rasford takımının tek sayısına imza attı.
UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI
Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde de devam edildi. Sonuçlar şöyle:
10 EYLÜLPAZARTESİ
A Ligi, Grup 3: Portekiz-İtalya: 1-0,
C Ligi, Grup 1: İskoçya-Arnavutluk: 2-0
C Ligi, Grup 4: Sırbistan-Romanya: 2-2
C Ligi, Grup 4: Karadağ-Letonya: 2-0
D Ligi, Grup 1: Andorra-Kazakistan: 1-1
D Ligi, Grup 3: Malta-Azarbeycan
D Ligi, Grup 3: Kosova-Faroe Adaları: 2-0
11 EYLÜL SALI
A Ligi, Grup 2: İzlanda-Belçika: 0-3
A Ligi, Grup 4: İspanya-Hırvatistan: 6-0
B Ligi, Grup 3: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0
C Ligi, Grup 2: Finlandiya-Estonya: 1-0
C Ligi, Grup 2: Macaristan-Yunanistan: 2-1
D Ligi, Grup 2: Moldova-Belarus: 0-0
D Ligi, Grup: 2: San Marino-Lüksemburg: 0-3