İngiltere, özel maçta İsviçre’ye 1-0 galip geldi

Oyunun 54. dakikasında Rasford takımının tek sayısına imza attı.

3 saat önce
0 95 Bir dakikadan az

Leicester City’nin stadı King’s Power’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı. Oyunun 54. dakikasında Rasford takımının tek sayısına imza attı.

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

Öte yandan UEFA Uluslar Ligi’nde de devam edildi. Sonuçlar şöyle:

10  EYLÜLPAZARTESİ

A Ligi, Grup 3: Portekiz-İtalya: 1-0,

C Ligi, Grup 1: İskoçya-Arnavutluk: 2-0

C Ligi, Grup 4: Sırbistan-Romanya: 2-2

C Ligi, Grup 4: Karadağ-Letonya: 2-0

D Ligi, Grup 1: Andorra-Kazakistan: 1-1

D Ligi, Grup 3: Malta-Azarbeycan

D Ligi, Grup 3: Kosova-Faroe Adaları: 2-0

11 EYLÜL SALI

A Ligi, Grup 2: İzlanda-Belçika: 0-3

A Ligi, Grup 4: İspanya-Hırvatistan: 6-0

B Ligi, Grup 3: Bosna Hersek-Avusturya: 1-0

C Ligi, Grup 2: Finlandiya-Estonya: 1-0

C Ligi, Grup 2: Macaristan-Yunanistan: 2-1

D Ligi, Grup 2: Moldova-Belarus: 0-0

D Ligi, Grup: 2: San Marino-Lüksemburg: 0-3

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