İkinci Küme’nin yenileri

Türk Ligi İkinci Küme’ye yeni sezonda üç yeni takım dahil oldu.

1 saat önce
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Özkul Ali Rıza, Cenk Kartal ve Ömer Barçın, aylık toplantıya katıldı.

Türk Ligi İkinci Küme’ye yeni sezonda üç yeni takım dahil oldu. TTFF’nin aylık toplantısında üyelikleri kabul edilen üç takımın yöneticileri, kulüpleri hakkında da bilgilendirme yaptı.

Londra Türk Masterler adına Özkul Ali Rıza ile Göksunspor temsilcisi Cenk Kartal ve Zaza Bingölspor yetkilisi Ömer Barçın’ın  yönettiği takımlar 2018-19 sezonunda ligde yer alacak.

Öte yandan Türk Ligi İkinci Küme’de Doğan Türk Birliği ile Küçük Kaymaklı’nın yeni sezonda olup, olmayacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Yine Birinci Küme’de Yalova ve Yavruvatan takımlarının da lige başlayamayacakları yolunda bazı iddialar bulunuyor.

 

 

 

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