TTFF Disiplin Komitesi belli oldu
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 2018-19 sezonunda görev yapacak Disiplin Komitesi belli oldu.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun 2018-19 sezonunda görev yapacak Disiplin Komitesi belli oldu.
Federasyon Yönetim Kurulu üyesi ve Disiplin Sekreteri Soner Mustafa’nın yanısıra Akın Uysal, Levent Gürsoy, Turgay Yamanşef ve Ümit Çıkıkçıoğlu, komitenin yeni üyeleri olarak göreve başladı.
İlk toplantısını yapan Disiplin Komitesi yeni sezondaki çalışma şeklini belirledi. Soner Mustafa, komitenin Londra Futbol Birliği (LFA)’nin sistemine paralel çalışacağını ifade etti.