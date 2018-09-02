Manchester City-Newcastle: 2-1
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, sahasında Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City, sahasında Newcastle United’ı 2-1 mağlup etti.
Etihad Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Raheem Sterlingve 52. dakikada Kyle Walker atarken, konuk takımın tek golünü 30. dakikada DeAndre Yedlin kaydetti.
Manchester City’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, mücadelenin 76. dakikasında Riyad Mahrez’in yerine oyuna girdi. (SKORER)