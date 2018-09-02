Liverpool, Leicester City’yi 2-1 mağlup etti İngiltere Premier Ligde 4. haftanın açılış maçında Liverpool, Leicester City'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

İngiltere Premier Ligde 4. haftanın açılış maçında Liverpool, Leicester City’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek yeni sezondaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Watford, Tottenham ve Chelsea ile beraber Premier Lige 3’te 3 galibiyet ile başlayan takımlardan olan Liverpool, yeni sezondaki serisini 4 maça çıkardı.

King Power Stadyumunda Leicester City‘ye konuk olan Liverpool, 10’da Sadio Mane ve 45’te Roberto Firmino‘nun attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda Leicester City etkili ataklar bulan taraf olurken, Liverpool’un oyunu kontratağa döndü.

dakikada Liverpool’un rekor bedelle Roma‘dan kadrosuna kattığı Brezilyalı kaleci Alisson Becker, ceza sahası içinde topa sahipken rakibine çalım denedi ve topu kaptırdı.

ALİSSON BÜYÜK BİR HATAYA İMZA ATTI

Alisson’un büyük hatasında Kelechi Iheanacho’dan gelen topu Rachid Ghezzal ağlarla buluşturdu: 1-2 Leicester City kalan dakikalarda beraberlik golünü arasa da skor değişmedi ve Liverpool sahadan 2-1 galip ayrıldı.

LİVERPOOL’DAN 4 MAÇTA 4 GALİBİYET

4 maçta 4 galibiyet ile puanını 12’ye yükselten Liverpool, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Manchester United yenilgisi ile başladığı sezonda daha sonra üst üste iki galibiyet alan Leicester City ise 6 puanda kaldı. (SPORHABERLERİ)