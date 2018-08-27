Manchester United’ta Jose Mourinho’nun suyu ısınıyor!

Manchester United menaceri Jose Mourinho'nun, İngiltere’de son günlerini geçirdiği iddia ediliyor.

49 dakika önce
0 56 Bir dakikadan az

Transfer sezonu boyunca istediği oyuncularla anlaşma sağlanamaması yüzünden sürekli olarak şikayet eden ve Premier Lig’de son maçını kaybeden Manchester United menaceri Jose Mourinho’nun, İngiltere’de son günlerini geçirdiği iddia ediliyor.

Transfer sezonu boyunca istediği oyuncularla anlaşma sağlanamaması yüzünden sürekli olarak şikayet eden ve Premier Lig’de son maçını kaybeden Manchester United menaceri Jose Mourinho‘nun, İngiltere’de son günlerini geçirdiği iddia ediliyor. Portekizli teknik adam, son dönemde Kırmızı Şeytanlar’ın sahibi Ed Woodward ile hararetli bir tartışma yaşamış ve akabinde de bu durum oyuncularına yansımıştı.

Öte yandan Brighton mücadelesinin ardından düzenlenen basın toplantısında sadece 256 saniye konuşmuş, basın mensuplarının sorularını genellikle yanıtsız bırakmıştı. Ayrıca eski United efsanelerinin tecrübeli çalıştırıcıya medya üzerinden ağır eleştirilerde bulunmasının yanında bugün oynanacak Tottenham karşılaşması Mourinho adına United kariyerinin sonu olabilir. (FANATİK)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 saat önce
64

Chelsea, Newcsatle United’ı 2-1 yendi

19 saat önce
225

Londra derbisi Arsenal’in: 3-1

20 saat önce
230

City, ‘Kol’ay kaybetti

1 gün önce
233

Liverpool, Salah ile kazandı

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin