City, ‘Kol’ay kaybetti

Manchester City, Premier Lig’deki ilk puan kaybını, rakibin koluyla attığı gol yüzünden yaşadı.

Wolverhampton deplasmanında 1-1 biten maçta Willy Boly’nin attığı nizami olmayan golü hakemler kaçırdı. Premier Lig’de VAR sistemi olsa golün iptal edileceğine dikkat çeken City taraftarı isyan etti

Premier Lig’de son şampiyon Manchester City, yeni sezondaki ilk puan kaybını Wolverhampton karşısında yaşadı. Sezona deplasmandaki Arsenal galibiyetiyle başlayan, ikinci haftada Huddersfield karşısında altı gollü galibiyetle coşan Guardiola‘nın öğrencileri, Wolves deplasmanından 1-1’lik skorla ayrıldı.

Ev sahibi ekibin golü Moutinho’nun asistinde Willy Boly’nin golünden gelirken, City’nin sayısını İlkay Gündoğan‘ın asistinde Aymeric Laporte kaydetti. Karşılaşmaya damga vuran ise maçın açılış golü oldu. Portekizli futbolcunun ortasına altı pas içinde uçan bir kafa vuruşu yapmak isteyen Boly, topu koluyla filelere gönderdi. Ancak bu hareket hakemlerin gözünden kaçtı.

Elle yediği golle iki puan kaybeden City’de özellikle taraftarlar, maçın ardından sosyal medyada büyük tepki gösterdiler. Dünya Kupası’nda başarıyla kullanılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine göndermede bulunan taraftarlar, sistemin kendi liglerinde de bir an önce uygulamaya geçirilmesinin doğru olacağını savundular. Pozisyonda aynı zamanda ofsayt da olduğu yönünde değerlendirmeler yapılırken, City taraftarları sosyal medya üzerinden VAR kullanılması gerektiğine yönelik kampanya başlattılar.

OYLAMAYA TAKILDI

İngiltere‘de FA Cup’ta kullanılan sistem ligde ise henüz uygulamaya konmadı. Kulüpler arasında yapılan oylamada sistemin bir sene daha denenmesi kararı çıktı. Avustralya, ABD ve İtalya gibi ülkelerin liglerinde ise VAR sistemi kullanılıyor. (SKORER.COM)