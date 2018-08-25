 U16 Milli Takımı, İngiltere’ye 2-1 yenildi

U16 Milli Takımımız, İngiltere’de düzenlenen St. George’s Park Turnuvası’ndaki son maçında İngiltere’ye 2-1 mağlup oldu. Burton kentindeki İngiltere Futbol Federasyonu St. George’s Park tesislerinde oynanan ve İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Richard Eley’in yönettiği karşılaşmada Milli Takımımızın golünü 24. dakikada Bartuğ Elmaz atarken, İngiltere’nin gollerini 62. dakikada Noah Ohio ve 78. dakikada Alex Robertson kaydetti. (TFF.ORG)