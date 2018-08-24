Başakşehir’i eleyen Burnley 3-1 mağlup

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasında play-off turu ilk ayağı, 21 karşılaşmayla sona erdi.

Beşiktaş, konuk olduğu Sırbistan‘ın Partizan takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Bir önceki turda İstanbul Başakşehir’i eleyen Premier Lig ekibi Burnley ise Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Burnley son 30 dakikayı Gibson’un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi oynadı.

Türk hakem Hüseyin Göçek‘in yönettiği müsabakada ise Bulgar ekibi Ludogorets, Gürcistan‘ın Torpedo Kutaisi takımını deplasmanda 1-0 yendi.

Play-off turu rövanş mücadeleleri, 30 Ağustos’ta oynanacak.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Ludogorets (Bulgaristan): 0-1

Zenit (Rusya)-Molde (Norveç): 3-1

Trencin (Slovakya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Sheriff (Moldova)-Karabağ (Azerbaycan): 1-0

Suduva (Litvanya)-Celtic (İskoçya): 1-1

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan): 1-0

Sigma (Çekya)-Sevilla (İspanya): 0-1

Sarpsborg (Norveç)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 3-1

Malmö (İsveç)-Midtjylland (Danimarka): 2-2

Dudelange (Lüksemburg)-Cluj (Romanya): 2-0

Olympiakos (Yunanistan)-Burnley (İngiltere): 3-1

Atalanta (İtalya)-Kopenhag (Danimarka): 0-0

Basel (İsviçre)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-2

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Spartak Trnava (Slovakya): 0-2

Zorya (Ukrayna)-Leipzig (Almanya): 0-0

Genk (Belçika)-Brondby (Danimarka): 5-2

Rapid Wien (Avusturya)-FCSB (Romanya): 3-1

Partizan (Sırbistan)-Beşiktaş: 1-1

Rosenborg (Norveç)-Shkendija (Makedonya): 3-1

Glasgow Rangers (İskoçya)-Ufa (Rusya): 1-0

Gent (Belçika)-Bordeaux (Fransa): 0-0