Beşiktaş, Sırbistan’dan avantajlı döndü: 1-1
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi.
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi. Babel, Negredo gibi yıldızlarından eksik sahaya çıkan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı
Partizan-Beşiktaş maçı hareketli başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi ekibi Partizan, Ricardo Gomes’in attığı golle 1-0 öne geçti. Gomes’e asisti Goran Zakaric yaptı.
Partizan karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş, arayı soğutmadı ve aradığı golü 1 dakika sonra buldu.
Karşılaşmanın 15. dakikasında Quaresma rakiplerini oyundan düşürerek Tolgay Arslan’a adrese teslim pas attı. Quaresma’nın mükemmel ortasını Tolgay Arslan kafayla ağlara yolladı.
Quaresma’nın asisti, Tolgay Arslan’ın golüyle Beşiktaş 1-1’lik eşitliği yakaladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Beşiktaş, avantajlı skorla sahadan ayrılan taraf oldu.
Beşiktaş-Partizan rövanş maçı 30 Ağustos perşembe günü Vodafone Park’ta oynanacak. (FANATİK.COM)