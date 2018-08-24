Beşiktaş, Sırbistan’dan avantajlı döndü: 1-1

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi.

9 saat önce
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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya geldi. Babel, Negredo gibi yıldızlarından eksik sahaya çıkan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı

Partizan-Beşiktaş maçı hareketli başladı. Karşılaşmanın 14. dakikasında ev sahibi ekibi Partizan, Ricardo Gomes’in attığı golle 1-0 öne geçti. Gomes’e asisti Goran Zakaric yaptı.

Partizan karşısında 1-0 geriye düşen Beşiktaş, arayı soğutmadı ve aradığı golü 1 dakika sonra buldu.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Quaresma rakiplerini oyundan düşürerek Tolgay Arslan’a adrese teslim pas attı. Quaresma’nın mükemmel ortasını Tolgay Arslan kafayla ağlara yolladı.

Quaresma’nın asisti, Tolgay Arslan’ın golüyle Beşiktaş 1-1’lik eşitliği yakaladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Beşiktaş, avantajlı skorla sahadan ayrılan taraf oldu.

Beşiktaş-Partizan rövanş maçı 30 Ağustos perşembe günü Vodafone Park’ta oynanacak. (FANATİK.COM)

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