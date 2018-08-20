Manchester United, deplasmanda Brighton’a 3-2 yenildi

İngiltere Premier Ligde, Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Manchester United, deplasmanda Brighton’a 3-2 mağlup oldu.

İngiltere Premier Ligin 2. haftasında Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya geldi. The Amex Stadium’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Brighton, 3-2’lik skorla kazandı.

Brighton, 25. dakikada Glenn Murray, 27. dakikada Shane Duffy ile bir anda 2-0 öne geçti. Manchester United, 34. dakikada Romelu Lukaku‘nun kafa golüyle umutlandı. 43’te Eric Bailly’nin ceza sahası içinde Pascal Gross’a yaptığı faul sonrası topun başına gelen Gross, penaltıdan ağları buldu ve ev sahibi Brighton, ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

POGBA’NIN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarı Brighton kalesinde büyük bir baskı kuran Manchester United’da oyuna Rashford, Lingard, Fellaini gibi önemli isimler girdi ancak skor uzun süre değişmedi. 90+4’te Paul Pogba‘nın penaltı golü skorbordu değiştirdi ama kazananı değiştirmedi.

Manchester United, bu sonuçla birlikte 666 gün sonra bir lig maçında ilk kez 3 gol yedi ve 3 puanda kaldı. Brighton ise bu sezon ilk puanlarını aldı ve 3 puana yükseldi.

Brighton, gelecek hafta Liverpool‘a konuk olacak. Manchester United ise sahasında Tottenham‘ı ağırlayacak. (SPORHABERLERİ.COM)