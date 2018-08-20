Manchester City, Huddersfield’e acımadı: 6-1

İngiltere Premier Ligin son şampiyonu Manchester City, evinde konuk ettiği Huddersfield’i 6-1 yendi.

İngiltere Premier Ligin 2. haftasında Manchester City ile Huddersfield Town karşı karşıya geldi. Etihad Stadium’da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 6-1’lik skorla kazandı.

Manchester City, 25. dakikada Sergio Kun Agüero’nun golüyle perdeyi açtı. Gabriel Jesus, 31’de farkı 2’ye çıkardı. Agüero, 35’te ikinci kez fileleri havalandırdı ve skor 3-0’a geldi. Stankovic, 43’te Huddersfield’ın maçtaki tek golünü attı ve devre 3-1’lik sonuçla bitti.

AGUERO HAT-TRİCK YAPTI

David Silva, 48. dakikada attığı frikikle hem skoru 4-1’e getirdi hem de 250. Premier Lig maçını daha özel hale getirdi. Agüero, 75. dakikada Huddersfield ağlarını bir kez daha havalandırdı ve hat-trick yaptı. Mendy’nin getirip Sane’nin ortaya çevirdiği topta Terence Kongolo ters bir vuruş yaptı ve Manchester City, 84. dakikada farkı 5’e çıkardı.

Manchester City, bu sonuçla puanını 6’ya yükseltti. Huddersfield ise 0 puanda kaldı. City, gelecek hafta ligin yeni takımı Wolverhampton Wanderers’a konuk olacak. Huddersfield ise bir diğer yeni takım Cardiff City’i ağırlayacak. (SPORHABERLERİ.COM)