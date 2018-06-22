Altınordu’da deneme zamanı Erdal Yörük ve ekibi tarafından 2014 Temmuz ayından beri çalışmalarını sürdüren Altınordu Olympic FC, Leyton’daki Draperfields’teki merkezinden yönetiliyor.

Erdal Yörük ve ekibi tarafından 2014 Temmuz ayından beri çalışmalarını sürdüren Altınordu Olympic FC, Leyton’daki Draperfields’teki merkezinden yönetiliyor.

Dört yıl boyunca 80-90 arası öğrenci kapasitesi bulunan Altınordu Olympic FC’nin dört takımı da ELE liginde mücadele ediyor. Erdal Yörük, faaliyetleri sürdürmekteki ana maksadı şöyle dile getirdi:

İngiltere’de yaşayan yetenekli Türk gençlerini keşfedip, onlara Türkiye’de yeni kapılar açmak,

Londra’daki Türk gençliğini, sokaklardan kurtarmak, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak,

En önemlisi Türk toplumu ahlak ve değerlerine sahip çıkmak, yeteneklerin yanında gençlerimizin iyi birer birey olarak toplumda yer almalarını sağlamaktır.

Erdal Yörük, gençlerin çalışmalarının kendilerini memnun ettiğini de vurguladı.

Her yıl Nisan ayındaki sömestr tatili esnasında yapılan Uluslararası U12 İzmir Turnuvası’na katılacak takım için yeni yetenekler aradıklarını söyleyen Yörük, Londra’da veya dışından gençlerin katılacağı ve 23-30 haziran günleri saat 11.00’de start alacak denemeler yapılacağını kaydetti. Denemelerin 4-17 yaşarasına açık olduğu da ifade edildi.

Denemeler hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler aşağıdaki adres ve telefon numalarına başvurulabilir.

Drapers Field, Temple Mills Lane, Leyton, London, E15 2DD

Mobile: 07526634466

Email: coachyoruk@yahoo.com

message: https://facebook. com/altinorduacademy.london/

Altınordu Olympic FC’nin teknik kadrosu şöyle:

Head Coach: Erdal yörük,

Coach: Dawid Zuzaszek

Coach: İbrahim Dalanbay

Coach: Adam Waczavlyk