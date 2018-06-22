Dünya Kupası’nda günün programı Dünya Kupası’na bugün D ve E gruplarındaki maçlarla devam edilecek.

Dünya Kupası’na bugün D ve E gruplarındaki maçlarla devam edilecek.

D grubunda Volgograd Arena’da saat 16.00’da başlayacak maçta Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. Yayın kanalları BBC TV ve 5 Live.

E grubunda saat 13.00’de Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya gelecek. Saint Petesburg’taki maçı ITV ve 5 Live yayınlayacak.

Bu gruptaki diğer karşılaşma saat 19.00’da start alacak. Sırbistan-İsviçre arasındaki mücadele Kaliningrad Stadium’da. Maç BBC TV ve 5 live kanallarında.