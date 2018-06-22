Alim Öztürk, Boluspor’dan Sunderland’a transfer oldu

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu Alim Öztürk,İngiltere'de Championship'ten 1. Lig'e düşen Sunderland'e transfer oldu.

4 saat önce
0 294 Bir dakikadan az

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu Alim Öztürk,İngiltere’de Championship’ten 1. Lig’e düşen Sunderland‘e transfer oldu.

Sunderland, Boluspor ile yollarını ayıran Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalarken savunma oyuncusu İskoç ekibi Hearts’te oynadığı zaman takımı çalıştıran teknik direktör Jack Ross ile tekrar buluşmuş oldu.

“ALİM, TANIDIĞIM BİR OYUNCU”

Sunderland teknik direktörü Jack Ross, “Alim tanıdığım bir oynucu. Birkaç yıl önce birlikte çalışmıştık. Tam potansiyeline ulaşabilecek yetenekte bir futbolcu. Topla beraber çok rahat haraket edebiliyor ve taraftarlar bundan keyif alacaktır.” sözlerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor‘da da forma giyen Alim Öztürk, ardından İskoç ekibi Hearts’ın yolunu tuttu. Alim, geçen sezonu da Boluspor’da geçirdi ve toplam 21 maçta forma giydi. (HABERLER.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 hafta önce
421

Harry Kane’den 6 yıllık imza

3 hafta önce
499

Lampard, Derby County’nin başında

4 hafta önce
1.401

İş arkadaşları ağzını bantlayarak cezalandırdı

4 hafta önce
334

Manchester United, 17’lik yıldızıyla sözleşme imzaladı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin