Alim Öztürk, Boluspor’dan Sunderland’a transfer oldu Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu Alim Öztürk,İngiltere'de Championship'ten 1. Lig'e düşen Sunderland'e transfer oldu.

Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor ile sözleşmesi biten 25 yaşındaki Türk defans oyuncusu Alim Öztürk,İngiltere’de Championship’ten 1. Lig’e düşen Sunderland‘e transfer oldu.

Sunderland, Boluspor ile yollarını ayıran Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzalarken savunma oyuncusu İskoç ekibi Hearts’te oynadığı zaman takımı çalıştıran teknik direktör Jack Ross ile tekrar buluşmuş oldu.

“ALİM, TANIDIĞIM BİR OYUNCU”

Sunderland teknik direktörü Jack Ross, “Alim tanıdığım bir oynucu. Birkaç yıl önce birlikte çalışmıştık. Tam potansiyeline ulaşabilecek yetenekte bir futbolcu. Topla beraber çok rahat haraket edebiliyor ve taraftarlar bundan keyif alacaktır.” sözlerini kullandı.

Bir dönem Trabzonspor‘da da forma giyen Alim Öztürk, ardından İskoç ekibi Hearts’ın yolunu tuttu. Alim, geçen sezonu da Boluspor’da geçirdi ve toplam 21 maçta forma giydi. (HABERLER.COM)