İngiltere’de kızamık vakalarında 6 kat artış

2 hours önce
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İngiltere’de son 5 yılda kızamık vakalarında 6 kat artış yaşandı. Yetkililerin uyarısına karşın ülkede aşılama oranında ciddi düşüş bulunuyor.

İngiltere’de 2014’den beri Kızamık vaka sayısında 6 kat artış oldu.

Geçtiğimiz yıl aşılama oranının düşük olduğu bir bölgede 61 yaşındaki bir erkeğin kızamık komplikasyonlarına bağlı olarak hayatını kaybetmesi konunun ciddiyetini gösteriyor.

Halk Sağlığı Kurumu yetkilileri halkı aşılama konusunda uyarıyor. Buna karşılık aşılama oranında ciddi düşüş var. 1-10 yaş arasındaki çocuklarda dahi iki doz aşısını tamamlamış çocuk oranı neredeyse 0.

Son 12 aylık dönemde doğrulanmış vaka sayısı 808 oldu. Sayı 2014’den beri her yıl artıyor.

Hastaların %80’i, 1 yaşından küçük olanların da tamamı aşısız.

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