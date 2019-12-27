Bilim insanları tiyatroya gitmenin ömrü uzatığını savundu

7 hours önce
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İngiliz bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre tiyatro, müze veya sergi ziyaretleri ömrü uzatıyor.

İngiliz bilim insanları, tiyatro, müze veya sergi ziyaretlerinin ömrü uzattığını gösteren bir çalışmaya imza attı.

Araştırmanın sonuçları The BMJ tıp dergisinde yayınlandı.

​University College London’dan (UCL) Dr. Daisy Fancourt, düzenli olarak kültürel etkinlikleri ziyaret edenlerin erken ölüm riskinin yüzde 31, bunu yılda bir veya iki kez yapanların ise yüzde 14 azaldığını tespit etti.

Araştırma sırasında yaşları 50’nin üzerinde olan yaklaşık 7 bin İngiltere sakininin verileri analiz edildi.

Araştırma sonuçları doğrudan sanatın ömrü uzattığını kanıtlamasa da, bu alanla ilgilenen insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirdiği yönünde olan önceki gözlemleri doğruladığı ifade edildi.

Dr. Fancourt, belirli hastalık vakaları için daha ayrıntılı tavsiyeler geliştirmek için araştırmanın devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

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