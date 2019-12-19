Beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre keşfedildi

3 hours önce
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ABD’Lİ bilim insanları beyinde yeme dürtüsünü değiştiren özel bir devre tespit etti.

ScienceDaily’nin haberine göre, Georgia Üniversitesi’nden Emily Noble liderliğindeki ekip, fareler üzerindeki çalışmaları sırasında hipotalamusta melanin yoğunlaştırıcı hormon (MCH) olarak adlandırılan bir tür iletkeni üreten hücre kümesine odaklandı.

Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, daha önce beyinde yüksek seviyelerde bulunmasının gıda tüketimini artırabileceği keşfedilen MCH’nin, ilk kez dürtüsel davranışta rol oynadığı ortaya koyuldu.

Emily Noble, beyinde MCH üreten hücreler etkinleştirildiğinde farelerin yemek konusundaki tutumlarının daha dürtüsel hale geldiğini belirterek, şunları söyledi:

“Beyninizde dürtüsel yemeğe hayır deme kapasitenizin düzenlenmesinin temelinde yatan bir fizyoloji var.”

Bulgunun, bilim insanlarının gelecekte aşırı yemeğe karşı iştahın azaltılması ya da lezzetsiz yemeklerle diyete gerek kalmadan yeni tedavi yöntemleri geliştirmesini sağlaması ümit ediliyor.

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