Monoton yaşam beynin küçülmesine yol açıyor

3 hours önce
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ANTARKTİKA’DA 14 ay geçiren 9 bilim insanı üzerinde yapılan bir araştırmada, monoton ve toplumdan izole şekilde yaşamın beyinde küçülmeye yol açtığı tespit edildi.

Alman bilim insanlarının yaptığı çarpıcı tespit, New England Tıp Dergisi’nde yayımlandı. Tam gün karanlığın yaşandığı ve eksi 50 dereceye varan soğukta çalışmaların sürdürüldüğü Antarktika’da 14 ay geçiren 9 bilim insanı, sürecin sonunda MR taramasından geçirildi. Bilim insanlarının uyarıcı yetersizliğine maruz kaldığı, bu nedenle de beyinlerinde küçülme gerçekleştiği açıklandı.

Küçülmenin özellikle öğrenme ve hafızada rol oynayan hipokampüs bölgesinde görüldüğü kaydedildi. Öte yandan yeni nöronların oluşmasına katkı sağlayan protein salgısında da yüzde 45 düşüş olduğu bildirildi. Beyindeki fonksiyon bozukluklarının, normal yaşam şartlarına dönüldükten 1,5 ay sonra düzelebileceği açıklandı.

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