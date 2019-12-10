Emzik en geç 3 yaşında bırakılmalı

BİRÇOK ebeveyn için kurtarıcı olan emziğin belli bir yaştan sonra bırakılması öneriliyor. Uzun süre emzik kullanımı, ağız ve diş yapısı bozukluğuna ve konuşma problemlerine yol açabiliyor.

Emzik bebeğin emme gereksinimini gideriyor. Bebekleri duygusal olarak da rahatlatıyor. Anneler için kurtarıcı olan emziğin dezavantajları da var.

Uzmanlar emzik kullanımının konuşma problemlerine neden olabileceğini söylüyor. Diş yapısında bozukluğa da yol açabileceği ifade ediliyor. Bebeklerin en geç 3 yaşında emziği bırakması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Erol, şunları söyledi:

“Uzun süreli emzik kullanımı, defekti gibi diş çürüğü problemleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra en önemlisi konuşma problemi. Sürekli ağzında emzik olan çocuklar geç konuşuyor. Bu durumla bilişsel ve diğer alanlarda gelişme süreçleri yavaşlıyor.”