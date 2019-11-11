Zatürre ölüm nedenleri arasında 4. sırada

DÜNYA Sağlık Örgütünün 2019 raporuna göre, zatürre dünyadaki tüm ölüm sebepleri arasında 4’üncü sırada. Hastalık, enfeksiyon kaynaklı ölümler içinde ise birinci sırada yine zatürre var.

Halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni, akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan bir hastalık. Zatürre, kronik rahatsızlığı olanlarda daha ağır seyrederek zamanla ölümle sonuçlanabiliyor.

Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, hastalığın hasta kişiden sağlam kişilere solunum yoluyla bulaşma riskinin olabileceğine dikkat çekti.

Nesrin Öcal, hastaların çoğunun, vücut direncinin kırılması veya tetikleyen diğer kronik hastalıklara bağlı olarak kendi ağız, boğaz veya sindirim sistemindeki mikropların akciğere ulaşmasıyla zatürre olduğunu söyledi.

Zatürrenin tüm dünyada ölüm sebepleri arasında iskemik kalp hastalıkları, akut inme ve KOAH’tan sonra 4. sırada yer aldığını belirten Doç. Dr. Öcal, “Hastalık, enfeksiyon kaynaklı ölümler içinde hala 1. sırada. 2016’da 3 milyon kişinin pnömoni nedeniyle hayatını kaybettiği bilinmekte” dedi.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ VE ÖNLEMLER

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, risk faktörleri taşıyan hastaların değerlendirilmesinde akciğer grafisi, kan tetkiklerinin genellikle tanı için yeterli olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

“Kronik hastalığı olanların düzenli takip edilmesi, hastalığın kontrol altında tutulması, beslenme ve hijyen koşullarının düzeltilmesi, sigara, alkol, madde kullanımından kaçınma korunma aşamasında önemli. Bağışıklığı zayıf ya da ileri yaş kişilerin özellikle grip salgını dönemlerinde kalabalıktan kaçınması, maske kullanması gibi tedbirler de faydalı. Bunlar haricinde özellikle risk altındaki kişilerin zatürre aşısı yaptırması gerekiyor.” dedi.