Tuvalette telefon kullanmak hemeroidi tetikliyor

Modern zamanların en sık rastlanan alışkanlıklarından birisi kuvvetle muhtemel tuvalette telefon ile zaman geçirmektir. Bilim insanları bu durumun sağlıklı olmadığına ve hemoroid riski yarattığına dikkat çekti.

Günümüzde insanların telefonlarından ayrılmaması çok tanıdık bir olay. Telefonlar artık hayatımızın “Bu yokken ne yapıyorduk biz ya?” dediğimiz bir parçası. Yatakta, toplu taşımada, mesai arasında hepimiz telefonlarımıza bakıyoruz, hatta tuvalette bile.

Doktorlar ise bu konuda yaptıkları açıklamada, tuvalette telefon kullanmanın hemoroidi tetiklediğini açıkladı. Aslında sorunun nedeni tuvalette gereğinden fazla oturmak ancak telefonlar da tuvalette geçirilen süreyi uzatıyor. Yani dolaylı bir etki söz konusu oluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr Sarah Jarvis, hemoroidin pek çok farklı nedeni olabileceğini belirttikten sonra “Çok uzun süre oturmak da hemoroidi tetikliyor. Ve geçmişte, bazılarımız tuvalete elinde kitapla giderken şimdi telefonla gidiliyor. Bu yüzden de işinizi görürken favori uygulamalarınızda ekranı kaydırmak çok cazip gelse de doktorlar bunu tavsiye etmiyor.” diye konuştu.

Dr. Jarvis ayrıca, hemoroidden korunmak isteyenlerin beslenmelerine lifli gıdalar eklemelerini, yeterince sıvı aldıklarına dikkat etmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını tavsiye ediyor.

Görünüşe göre en iyisi, tuvalete giderken telefonu başka bir yere bırakmak olacak.