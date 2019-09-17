Elektronik sigara kadınlarda doğurganlığı azaltıyor

SİGARADAN daha iyi bir alternatif olarak lanse edilen ancak son dönemde gizemli bir akciğer hastalığıyla ilişkilendirilen elektronik sigaranın, kadın doğurganlığını da olumsuz yönde etkilediği belirlendi.

Yaklaşık 15 yıldır piyasada olan elektronik sigaranın içinde hala araştırılmamış bazı kimyasallar ve ısıtıcılar bulunuyor.

Endokrin Topluluğu Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, e-sigaranın içerdiği kimyasallar embriyonun rahime yerleşmesini güçleştiriyor.

Araştırma ABD’deki Kuzey Carolina Üniversitesi’den bilim insanları tarafından gerçekleştirildi.

Çalışma ayrıca hamile iken e-sigara kullanmanın bebeklerde yaşam boyu gelişimsel anormallikleri tetikleyebileceğini ortaya koydu.

OLUMSUZ ETKİLERİ DAHA ŞİDDETLİ OLABİLİR

Fareleri birkaç ay boyunca elektronik sigara dumanına maruz bırakan araştırmacılar, belirlenen sürenin sonunda dişi farelerdeki doğurganlığın önemli ölçüde düştüğünü belirlediler. Çevresel, genetik ve sağlık faktörleri nedeniyle insanlarda bu olumsuz etkinin daha şiddetli olabileceği belirtiliyor.

Sigaranın gebe kalmaya, spermlere, hamile kadınlara ve fetüslere zarar verdiği uzun bir süredir biliniyor. E-sigara ise piyasaya çıktığı günden bu yana zararsız bir alışkanlık olarak pazarlanıyordu.

Bilim insanları e-sigara kullanmanın olumsuz etkilerinin, içeriğindeki baz sıvılar olan propilen glikol ve bitkisel gliserin aracılığıyla da şiddetlenebileceği belirtiyor. Daha önceki araştırmalarda ortaya konan kanıtlar, e-sigaradaki oranına bağlı olarak bitkisel gliserinin kişinin ciğerlerine çektiği nikotin miktarını artırdığını tespit etmişti.

Sigara ve elektronik sigara, erkeklerde de üreme sistemini olumsuz etkiliyor. Konuya ilişkin yakın zamanlı bir bilimsel çalışma, nikotin içermeyen e-sigaraların bile erkek farelerde testis fonksiyonuna zarar verebileceğini bulmuştu.

AMERİKADA 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen “gizemli akciğer hastalığı” sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), elektronik sigara kullanan kişilerde görülen ve henüz tıbbi olarak tanımlanamayan hastalık nedeniyle Indiana eyaletinde bir kişinin yaşamını yitirdiği ve böylece 33 eyalette görülen 450 vakada üçüncü ölümle karşılaşıldığını bildirdi.

Yetkililer hastalığın sebebinin anlaşılana kadar elektronik sigara kullanmama çağrısı yaptı. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğunu henüz bilinmiyor.

Doktorlar, hastalığın bir tür solunum yolu tahribatına benzediğini, vücudun solunan yakıcı bir maddeye tepki verdiğinin anlaşıldığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), 23 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, 28 Haziran ve 20 Ağustos tarihleri arasında, ülke genelinde 16 eyalette elektronik sigara kullanan 153 kişinin tıbbi olarak henüz tanımlanamayan bir akciğer rahatsızlığı şikayetiyle sağlık merkezlerine başvurduğu bildirilmişti.

Hastaların büyük bölümünün ergenlik çağındaki çocuklar ve genç yetişkinler olduğu kaydedilmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, geçen yıl aralıkta yaptığı açıklamada, ülkede 2017-2018 yıllarında lise öğrencileri arasında elektronik sigara cihazlarının kullanımının yüzde 78 arttığını, lise öğrencilerinin yüzde 27’sinin düzenli olarak elektronik sigara kullandığını kaydetmişti.