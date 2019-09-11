Ders arası uyku başarıyı arttırıyor

OKULLARIN açılması ile birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kötü uyuyanlar da Alzheimer’e yakalanma riskinin arttığına dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı.

“SAĞLIKLI UYUYAN İNSANLARDA ÖĞRENME KALICI OLUYOR”

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, sağlıklı uyuyan çocuk ve yetişkinlerde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Sağlıklı uyuyan ve REM (Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketleri) uykusunu yeterince uyuyan insanlarda öğrenme kalıcı, bellek güçlü oluyor. Öğrendiği bilgiyi ihtiyacı olduğunda kullanabiliyor. Aksi takdirde bilgi uçuşabiliyor. Belki o an için bilgi kısa bir süre bellekte kalıyor ama teflon tava gibi bir süre sonra kaybolup gidiyor.”

“KÖTÜ UYUYANLAR YA DA UYKUSUZ KALANLARDA ALZHEIMER RİSKİ VAR”

2017 yılında Belçika’da yapılan ve Brain isimli tıp dergisinde de yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, “Bu çalışmada insanları iki gruba ayırdılar ve görevler verdiler. Çalışmaya katılanların beyin omurilik sıvılarından örnekler alınarak, bazı proteinlere bakıldı. Tau Protein ve Beta-Amiloid denilen ve Alzheimer’e yatkınlığı arttıran proteinler iyi uyuyanlarda düşük çıktı. Kötü uyuyan ya da uyumayanlar da ise bu iki protein yüksek çıktı. Böylelikle uyku bozukluğunun sadece öğrenmede değil bellek ile ilgili mekanizmaları bozduğunu ve Alzheimer ile bunamaya yatkınlığı arttırdığını çok daha net söyleyebiliyoruz” dedi.

“DERS ÇALIŞIRKEN UYUYUP UYANMAK ÖĞRENMEYİ ARTTIRIYOR”

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de başarıyı arttıracak önerilerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, “Öğrencilerin ders arasında cep telefonuyla ilgilenmek, televizyona bakmak, internete girmek yerine uyuyup uyanıp, çalışmaya devam ederlerse daha çabuk öğrendiğini, daha az tekrar ile daha kalıcı bilgi edindiklerini biliyoruz. Bu bilginin edinmesinde beyindeki hipokampüs denilen bölgenin, REM uykusu döneminde sinaptogenez ile bilginin oluşumunu hızlandırdığını, karmaşık bilgileri çekmecelediğini düşünüyoruz” dedi.

“İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 10, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 9 SAAT UYUMALI”