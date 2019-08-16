Diz ameliyatı için hastaneye giden adam penisinin kemikleştiğini öğrendi

Bir adam, kaldırıma düştükten sonra hastaneye gitti ve son derece nadir bir hastalığın kendisinde olduğunu öğrendi. Cinsel uzvunun kemikleşmeye başladığı kendisine söylenen adam, hastaneye diz ameliyatı olmak için gitmişti.

63 yaşındaki ismi belirtilmeyen adam, kalçasının üzerine kaldırıma düştükten sonra New York’taki bir hastanenin acil bölümüne giriş yaptı. Düşüşten kısa bir süre sonra dizinde bir ağrı hissetti. Daha öncesinde dizinden medikal tedavi de gören adam muayene edildi. Adam aynı zamanda penisinde de acı olduğundan bahsetti. Adamda prostat izine rastlanmadı.

Adamın leğen kemiğinde herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol etmek için X-ray çekildiğinde adamın penisinin bir süredir kemiğe dönüştüğü gözlemlendi. Doktorlar, durumu vaka raporunda şu şekilde ifade etti:

“Penis boyunca yayılmış plak benzeri bir kalsifikasyon tespit edilmiştir. Hastada penil osifikasyon olduğu belirlenmiştir.”

Penis kemikleşmesi olarak da bilinen penil osifikasyon, oldukça nadir bir hastalık ve bu zamana kadar 40’tan daha az sayıda penil osifikasyon vakası paylaşıldı. Hastalık, kalsiyum tuzların penisin yumuşak dokusu içerisinde oluşarak bir kemik meydana getirmesi sonucunda ortaya çıkıyor.

Penis kemikleşmesinin en yaygın olarak görüldüğü nokta, Peyronie hastalığı (PD) olarak da bilinir. Korpus kavernozum etrafında plak benzeri bir yapı oluşturması sonucunda ereksiyon sırasında penil bir eğime yol açan hastalık, aynı zamanda penis flasid haldeyken çekildiği zaman uzunluğun kısalmasıyla da bağdaştırılıyor.

Adamın neden bu şekilde bir penil osifikasyon yaşadığı hakkında uzman ekip bir cevap bulamadı. Hastaya durum izah edildi ancak hasta, medikal bir tedaviyi reddetti.