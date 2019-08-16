Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu



İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde bulunan bilim insanları, kan grubu ve kanser geliştirme olasılığı arasında bir bağlantı olup olmadığını inceledi. Bu incelemenin olumlu sonuçlar vermesinin ardından hangi kan grubunun kanser geliştirmeye karşı daha dirençli olduğu ortaya kondu.

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan kanser, birçok farklı şekilde insanlarla karşılaşabiliyor. Akciğer, mide, pankreas ve daha birçok bölgede gelişebilen kanser, erken teşhis konulamaması durumunda ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

Kanser üzerine yapılan çalışmalar devam etse de bu çalışmaların birçoğu, kanser temelli hastalıkların tedavisi konusunda ilerliyor. Yapılan son araştırmaysa kanserin hangi kan gruplarında ne kadar görüldüğü ve hangi grubun kansere karşı daha dirençli olduğu üzerine gerçekleşti.

İsveç’te bulunan Karolinska Enstitüsü çatısı altındaki bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmada kan grupları ve kanser geliştirme olasılığı incelendi. İki kavram arasında bir bağlantının olup olmadığını araştıran bilim insanları, araştırmalarının sonucunda bir karara vardı ve iki kavramın ilgili olduğunu belirtti.

35 yıl boyunca muayene edilen bir milyondan fazla insanın verilerini inceleyen araştırma, hangi kan grubunun kansere karşı en dayanıklı olduğunun yanı sıra hangi kan gruplarının hangi kanser türlerine karşı dayanıksız olduğunu da belirtti.

En dayanıklı kan grubu

Uzun yıllar boyunca toplanan hasta verilerinin sonucunda 0 (Sıfır) kan grubuna sahip olan bireylerin kansere yakalanma risklerinin diğer kan gruplarına göre daha az olduğu belirtildi.

Diğer kan grupları

Cumhuriyet’in aktardığı haberde, araştırmacıların A kan grubuna sahip bireylerin mide kanserine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ifadelerini kullandığı belirtildi. Tüm bunların yanı sıra B ve AB grubundaki kişilerin pankreas kanseri olma riskinin daha yüksek olduğu ifade edildi.Kanser oluşumu ve kanserli tümör geliştirme konularına da kısaca değinen uzmanlar, bu konuda kaçınılması gereken noktalara değindi. Alkol ve steroid olmayan iltihap ilaçlarının kansere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, sigaranın etkisini de es geçmedi.