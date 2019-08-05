Kadınlar menopozdan sonra da çocuk sahibi olabilecek

İngiltere’de doktorlar, kadınların menopozdan sonra da anne olmalarını sağlayacak bir tedavi geliştirdi.

Özellikle erken yaşta menopoza girerek çocuk sahibi olması imkansızlaşan veya kariyer hedefleri nedeniyle çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlar için, doktorlar bu yöntemin kullanılabileceğini düşünüyor.

Birmingham kentindeki ProFaM (Protecting Fertility and Menopause) merkezinde, dünyada ilk kez denenen bu operasyonda, eksi 150 derecede dondurulan yumurta dokuları menopoza giren kadına yeniden nakledildi. Böylece, hastanın menopozunun geciktirilmesi sağlandı.

Bu uygulamada, kadınların yumurta dokuları dondurularak eksi 150 derecedeki buz bankalarında kadınlar menopoza girinceye kadar saklanıyor. Daha sonra bunlar çözülerek kadınlara yeniden naklediliyor. Böylece, kadının doğal hormonları yeniden çalışmaya başlıyor ve menopozu geciktiriliyor. Kısırlık tedavi merkezi sorumlusu Prof. Simon Fishel, 6 bin pounda mal olan bu işlemin 30 dakika içerisinde gerçekleşebildiğini ve bugüne kadar 22-36 yaş aralığındaki 9 kadının bu operasyonu geçirdiğini kaydetti.

Dr. Fishel, operasyonun ilk yapılma amacının menopozu ertelemek olduğunu belirtti. Erken menopoz, kadınlarda, kalp problemleri ve kemik erimesi gibi çok sayıda sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Çocuk sahibi olmak için yumurta dokularını dondurma yaş sınırının 35 olduğunu belirten Dr. Fishel, hormonal korumayı sağlamak için ise yaş sınırının 40 olduğunu söyledi.

Dr. Fishel, “Kariyerleri dolayısıyla çocuk sahibi olmayı ertelemiş kadınlar 40 yaşına geldiklerine hala çocuk sahibi olmak isterlerse ve bunu doğal yollarla yapamazlarsa, 30 yaşında dondurduğu yumurta dokusuyla bunu gerçekleştirebilir. Bu durumda, kadın 40 yaşında olsa bile, yumurta dokuları 10 yaş daha genç olacaktır” diye konuştu.