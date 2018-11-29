SLE hastalığı nedir? SON yıllarda Selena Gomez'in hastalığı olarak bilinen SLE yani Lupus hastalığı bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül tehlikesi olan bir hastalıktır.

SON yıllarda Selena Gomez’in hastalığı olarak bilinen SLE yani Lupus hastalığı bağışıklık sisteminin çökmesiyle ortaya çıkan ve ölümcül tehlikesi olan bir hastalıktır.

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastalığı son yıllarda kadınlarda sık sık görülüyor. Özellikle Hollywood dünyasının ünlü isimleri arasında yer alan Selena Gomez’in hastalığı olarak gündeme gelen lupu hastalığı ölümcül müdür, sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Lupus hastalığı insan vücudundaki deri, eklemler, kan, böbrekler ve sinir sitemi olmak üzere tüm organları etkileyen bir hastalıktır.

SLE HASTALIĞI NEDİR?

Sistemik lupus eritamatozus (SLE) özellikle deri, eklemler, kan, böbrekler ve merkezi sinir sistemi olmak üzere vücudun farklı organlarını etkileyebilen kronik, otoimmün bir hastalıktır. “Kronik”, uzun süre devam edebileceği anlamına gelir. “Otoimmün” ise, bağışıklık sisteminde, vücudu bakteri ve virüslerden korumak yerine hastanın kendi dokusuna saldırdığı bir bozukluk anlamına gelir. “Sistemik lupus eritematozus” adının geçmişi, 20. yüzyılın başlarına dek uzanmaktadır. “Sistemik” vücudun birçok organını etkilediği anlamını taşır. “Lupus” Latince “kurt” anlamına gelen kelimeden türetilmiştir ve yüzdeki, kurdun yüzündeki beyaz işaretlere benzeyen karakteristik, kelebek benzeri döküntüye işaret eder. Yunanca “kırmızı” anlamına gelen “eritematozus” ise deri döküntüsünün kızıllığına karşılık gelmektedir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burun ve yanak üzerinde kelebek döküntüsü, cilt döküntüleri üzerinde güneşe maruz vücudun bölümleri, ağız veya burunda yaralar, ağrılı ya da şişmiş eklemler, ateş, kilo kaybı, saç dökülmesi, yorgunluk, derin nefes çekerken göğüs ağrısı, solmuş mor parmaklar, karın ağrısı, böbrek iltihabı baş ağrısı, paranoya, şizofreni, halüsinasyonlar, depresyon, bellek sorunları, nöbetler, kan pıhtıları gibi daha birçok belirtileri vardır.