Manchester City grup lideri Manchester City ile karşılaşan Fransız ekibi Lyon, güçlü rakibi karşısında iki kez öne geçtiği maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Manchester City ile karşılaşan Fransız ekibi Lyon, güçlü rakibi karşısında iki kez öne geçtiği maçı 2-2’lik beraberlikle tamamladı. City bu sonuçla liderliği garantiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 0-0’lık eşiktlikle tamamlandı ancak ikinci yarı adeta bir gol şölenine dönüştü. 55. dakikada sahne alan genç yıldız Maxwell Cornet’in muhteşem şutunda City kalecisi Ederson çaresiz kaldı ve Lyon 1-0 öne geçti. 7 dakika sonra Fransız stoperin golüyle City, eşitliği yakaladı.

Gol perdesini açan Cornet, bir kez daha sahne aldı ve takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti. İlk golün yanıtını sadece 7 dakika sonra veren Manchester City, ikinci gole daha erken cevap verdi. 83. dakikadaki korner organizasyonunda topu ağlara yollayan Agüero, Lyon’un gol sevincini kursağında bıraktı ve skoru belirledi.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 10’a yükseltti, bitime bir hafta kala gruptan çıkmayı garantiledi. 7 puana yükselen Lyon ise şansını son maça taşıdı. (FANATİK)