Çarşafınızın altına sabun koyun!

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ise bu duruma bir kalıp sabun öneriyor

1 saat önce
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HUZURSUZ bacak sendromu, ayakları kontrol etmeyi sağlayan sinir sistemindeki anormallik nedeniyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Uyku esnasında bacaklarınızda rahatsızlık oluşmasına neden olur. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz ise bu duruma bir kalıp sabun öneriyor

Altında Parkinson hastalığı, böbrek yetmezliği ve diyabet gibi nedenler yatabilmektedir. Alınan bazı ilaçlar ve gebelik de huzursuz bacak sendromunu tetikleyebiliyor. Dr. Mehmet Öz ise buna doğal bir çözüm öneriyor.

Henüz yöntemin işe yaradığını kanıtlayan bilimsel bir çalışma olmasa da sabunda yer alan sodyum klorürün ciltten vücuda girdiği biliniyor.

Amerika’da yaşayan Türk doktor Mehmet Öz bu durum için kas gevşetici özelliğinden dolayı lavanta sabununu öneriyor.

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