Sağlıksız yaşam kadın kalbini daha çok etkiliyor Araştırmaya göre sigara içen kadınların kalp krizi riski sigara içen erkeklere göre yüzde 55 oranında,

İNGİLTERE’DE Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre dengesiz beslenme yüzünden alınan aşırı kilolar ve sigara kullanmak gibi sağlıksız yaşamı tetikleyen faktörler kadınların kalp krizi geçirme riskini erkeklere göre daha fazla artırıyor.

Yaşları 40 ila 69 arasında değişen 472 bin kişinin sağlık verilerini inceleyen uzmanlar, kadın vücudunun yağ depolama biçimi yüzünden şeker hastalığı ve tansiyon gibi sağlık sorunlarına da daha fazla dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Araştırmaya göre sigara içen kadınların kalp krizi riski sigara içen erkeklere göre yüzde 55 oranında, yüksek tansiyon sorunu çeken kadınların kalp krizi riski erkeklerinkine yöre yüzde 83 oranında, şeker hastalığından muzdarip kadınların kalp krizi riski ise erkeklerinkinden yüzde 47 oranında fazla çıktı.