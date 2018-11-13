5 dakikada alzheimer testi

İngiltere’deki College London Üniversitesi’nde geliştirilen yöntemle nabız ölçülerek bunama riski 5 dakikada tespit edilebilecek.

2 saat önce
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İngiltere’deki College London Üniversitesi’nde geliştirilen yöntemle nabız ölçülerek bunama riski 5 dakikada tespit edilebilecek.

Yaş ortalaması 61 olan 3 bin 191 kişiyle yapılan araştırmada, katılımcıların nabızları şahdamarlarından ölçüldü ve 15 yıl boyunca hafızaları ve problem çözme yetenekleri gözlendi. Nabzı yüksek olanların, yüzde 50 oranında daha fazla bilişsel problemler yaşadığı görüldü. (HÜRRİYET.COM)

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