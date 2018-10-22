Dikkat çeken ‘solaryum’ raporu FRANSIZ Sağlık Güvenliği Kurumu - Anses (Agence de Sécurité Sanitaire), kansere neden olduğu gerekçesiyle tüm ülkede acilen yapay bronzlaşma kabinleri solaryumların yasaklanmasını istedi.

FRANSIZ Sağlık Güvenliği Kurumu – Anses (Agence de Sécurité Sanitaire), kansere neden olduğu gerekçesiyle tüm ülkede acilen yapay bronzlaşma kabinleri solaryumların yasaklanmasını istedi. Solaryum kabinlerinin, yılda 380 kişide deri kanserine (melanoma) ve pek çok vakada da cildin erken yaşlanmasına yol açtığı tespit edildi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na konuya ilişkin hazırladığı raporu sunan Sağlık Güvenliği Kurumu, özellikle 35 yaşın altındaki deri kanseri vakalarının yarısının solaryum kabinlerine girenlerde görüldüğünün altını çizdi.

Raporda, bilimsel olarak, kısaca UV olarak belirtilen ‘ultraviyole/mor ötesi’ ışınların kullanıldığı kabinlerin kesin olarak kansere yol açtığının kanıtlandığı da belirtildi.