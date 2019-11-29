İngiliz-Türk Kültür Birliği deniz aşırı köprü olmaya aday

İngiltere ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü kurmak amacıyla İngiliz Türk Kültür Derneği kuruldu.

Derneğin Genel Başkanı Zeynep Ober tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında ATCA’nın amaçlarını ve hedefleri açıklandı.

Çeşitli alanlarda uzmanlaşmış isimlerden oluşan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında ATCA’nın en temel amacının, eşsiz kültürel zenginliklere sahip olan Türkiye ve İngiltere arasında bir kültür köprüsü kurmak ve bu bağı geliştirmek olduğu vurgulandı.

Bunu gerçekleştirmek için sanat, moda, müzik, tiyatro, dans, gastronomi ve akademik alanlarda çeşitli etkinlikler düzenleneceğini açıklayan Başkan Zeynep Ober, bu etkinlikler hem İngiltere’de yaşayan Türk toplumu içerisinde gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin çeşitliliğini arttıracağını, hem de eğitici ve öğretici yanları ile kendisine dokunduğu herkese büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Toplantıda ATCA Yönetim Kurulunun, alanında profesyonel kişilerden oluştuğu ve kültürel konularda hizmet vermeye hazır olduğu vurgulandı. Kültür – Sanat etkinliklerinde Türkiye ve İngiltere’yi birleştirici unsurlar, eğitim ve öğrenim amaçlı kurslar, söyleşiler ve çeşitli atölyelerin düzenlenmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, moda, dans, tiyatro ve müzik alanlarına dair çok çeşitli etkinlikler düzenleyerek daha çok kişiye ulaşıp, bu alanlarda da toplumumuza yeni olanaklar, yeni bakış açıları ve hatta yeni iş imkanları sağlanması amaçlanıyor.

ATCA’nın bir diğer önemli hedeflerinden biri de genç yeteneklere kendilerini gösterebilmek için imkan sağlamak olacak. Bunların yanı sıra, derneğin diğer hedefleri arasında İngiltere veya Türkiye’de yaşayan Türk ve İngilizlerin kültür, deneyim ve birliğini harmanlayarak, dayanışma ve yardımlaşma sağlamak, Türk kültürünün tanıtımını yapmak ve her alanda, gerekli lobi faaliyetlerinde bulunmak amacı ile paralı ve parasız, her türlü sosyal, akademik, kültürel, eğitici, öğretici, eğlendirici, sanatsal, bilimsel, sportif ve modaya dair faaliyetleri düzenlemek ve bu organizasyonları yaparken, kültürel aktarımlarda bulunmak, dil, din, ırk, yaş, cinsiyet farkı gözetmeden, gerekli durumlarda insanlara yardım ve destek sağlamak, Uluslararası derneklerle ve yardım kuruluşları ile işbirliği yapmak, maddi yetersizliklerden dolayı kendini tanıtamamış, gizli kalmış yeteneklere imkan sağlamak.

Düzenlenecek etkinlikler doğrultusunda ilgisi ve yeteneği olanları yönlendirmek, bu yetenekleri yetiştirmek ve hatta iş sahibi yapmak ve kendi alanlarında usta olan kişileri, bu etkinlikler sayesinde yeni yetenekler ile kaynaştırmak ATCA’nın temel hedefleri arasında yer alıyor.

Tüm bunları yaparken, İngiliz ve Türk kültürünü harmanlayacaklarını ilave eden Genel Başkan Zeynep Ober, birleşerek daha büyük bir kuvvet ile el ele vereceklerini ve bu sayede her alanda çok zengin olan iki ülke arasındaki köprüyü güçlendireceklerine inandıklarını ifade etti.