“Kelimelerin Ötesinde” karma sanat sergisi Londra’da görücüye çıkıyor

Daha önce çok sayıda sergiye ve kültürel organizasyona imza atmış moda ve sanat danışmanı Zeynep Ober ve sanat danışmanı Gülce İlken, bir başka büyük organizasyon için tekrar bir araya geliyorlar.

Türkiye’den toplamda altmışı aşkın ressam ve heykeltıraşın yanı sıra, dünyanın farklı yerlerinden gelen çok sayıda yabancı sanatçının katılımı ile hem Türkiye’de, hem Londra sanat etkinliklerinde, hem de Londra’daki Türk toplumu arasında büyük yankı uyandırmış̧ karma resim ve heykel sergilerinin bir yenisi daha 4 Kasım 2019 tarihinde Londra’da özel bir davetle kapılarını sanatseverlere açıyor.

4 – 8 Kasım 2019 tarihleri arasında açık olacak olan Beyond Words, Londra’nın sanat alanında en popüler semtlerinden biri olan Camden’ın uğrak yeri Camden Image Gallery’de gerçekleştirilecek.

Sanatın iyileştirici gücünden yola çıkılarak oluşturulan bu sergiye katılan sanatçılar, kendi yaratımlarının iyileştirici gücünü ve sanat ile “iyi”leşmeyi kendi yorumu ile anlatacak.

Sergide ünlü Türk ressam Güngör Taner onur sanatçısı olarak yer alırken, toplamda 12 uluslarası resim, heykel ve fotograf sanatçısının eserleri sergilenecek. Türkiye’den 8 ünlü sanatçının yan sıra, İngiltere, İtalya, Çin ve Almanya’dan da katılan sanatçılar, kelimeler ile ifade edilemeyen her şeyi sanatları ile göz önüne serecekler.

Bu karma sergiye katılacak olan birbirinden değerli sanatçıların alfabetik sıraya göre isimleri şöyle:

Ben Wilson, Bryce Willem, Carla Dentamaro, Cassia Liu, Emre Tamer, Kaan Baltacı, Lolita Asil, Nerkiz Akçura, Nevruz Akdağ, Onur Aydın Ayyıldız, Zeki Dervisoglu ve Onur sanatçısı: Güngör Taner

4 Kasım Pazartesi günü saat 18:00’da gerçekleşecek bu serginin açılışına, TC Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, TC devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay, Atatürk’ün akrabası yazar Selin Sögütligil’in yanı sıra, birçok ünlü iş insanı, sanatsever ve koleksiyonerlerin katılması bekleniyor.

Bu serginin bir diğer özelliği de, yeni kurulan ATCA – Anglo Turkish Culture Association (Türk İngiliz Kültür Birliği) bünyesindeki ilk etkinlik olması. Aynı zamanda ATCA yönetim kurulu başkanı olan Ober ve yönetim kurulu üyesi Ilken yaptıkları açıklamada böyle bir sergiyi organize etmekten gurur duyduklarını ve bu özel etkinliğin ATCA’nın da ilk kültürel faaliyeti olmasından ötürü büyük heyecan yaşadıklarını, sergiye tüm sanatseverleri beklediklerini belirttiler.

Beyond Words karma sergisi 4 Kasım açılışından sonra 8 Kasım tarihine kadar halka açık olarak 174 Royal College St, London NW1 0SP adresinde 11:00 – 18:00 arası gezilebilecek.