4 yeni Harry Potter kitabı geliyor

Harry Potter’ın yazarı JK Rowling, gelecek ay seriye dört kitap daha ekleneceğini duyurdu.

İlki 20 yıl önce yayımlanan Harry Potter serisinin sonuncusu olacak kitaplar okuyucuyla e-kitap formatında buluşacak.

Rowling’in dijital kitapları ‘Pottermore’ adlı internet sitesinde yayımlanacak.

Kitaplar, Kehanet, Bitkibilim ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma gibi belirli Hogwarts derslerine odaklanacak.

Cazibeler ve Karanlık Sanatlara Karşı Savunma’ya Yolculuk (A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts) ve İksirler ve Bitkibilimine Yolculuk (A Journey Through Potions and Herbology) isimli ilk iki kitap 27 Haziran’da yayımlanacak.

Kehanet ve Astronomi’ye Yolculuk (A Journey Through Divination and Astronomy) ile Sihirli Yaratıkların Bakımına Yolculuk (A Journey Through Care of Magical Creatures) ismindeki diğer iki kitabın da daha sonra yayımlanacağı açıklandı.