2019 Eurovision Şarkı Yarışması’nda kazanan Hollanda Protestolar ve boykot çağrıları gölgesinde bu yıl 64’üncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, Duncan Laurence'ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile Hollanda kazandı. Yarışmaya, puanlar dağıtılırken "Filistin" yazılı bayrak açan İzlanda damga vurdu.

Eurovision Şarkı Yarışması’nın finali dün İsrail’in Tel Aviv kentinde yapıldı. Performansları puanlayan 41 ülkeyle yapılan bağlantılar ve oylama sonrası yarışmanın galibi Duncan Laurence’ın seslendirdiği Arcade şarkısı ile Hollanda oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın mini konser verdiği, çeşitli protesto ve boykot çağrılarının gölgesinde gerçekleşen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması’na puanlar dağıtılırken “Filistin” yazılı bayrak açan İzlanda damga vurdu.

Bu yıl 64’üncüsü düzenenlenen Eurovision’un finalinde 26 ülke sahne aldı. Performansların tamamlanmasının ardından oylama işlemi yapıldı. Oylama esnasında sahneye Madonna çıktı. Madonna’nın dansçısının arkasındaki Filistin bayrağı dikkat çekti.

2019’un en genç katılımcısı 16 yaşındaki Zena Beyaz Rusya adına Like it isimli şarkıyı seslendirdi.

Finale katılan ülkeleri, iki yarı finalde üst tura çıkmaya hak kazanan 10’ar ülkenin yanı sıra her sene doğrudan katılma hakkına sahip beş ülke (Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, İspanya) ve ev sahibi İsrail oluşturdu.

Etkinlik, geçen yıl Portekiz’in Lizbon kentinde yapılan yarışmayı kazanan İsrailli şarkıcı Netta Barzilai’nin performansıyla açıldı.

Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. oldu.

Filistin protestoları ve boykot çağrıları gölgesinde gerçekleşen Eurovision’da bu yıl, İsrail’in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekmek isteyen bir grup aktivist, yarışmaya alternatif bir etkinlik düzenledi. Globalvision adlı etkinlik, Eurovision finaliyle aynı saatlerde yapıldı. Etkinlik Londra, Dublin, Ramallah (Batı Şeria) ve Hayfa’da (İsrail) eş zamanlı düzenlendi ve internet üzerinden canlı yayınlandı.