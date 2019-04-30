Dilber Ay hayatını kaybetti



Ses sanatçısı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Akraba ziyareti nedeniyle Ankara’ya giden sinema ve ses sanatçısı Dilber Ay, rahatsızlanarak saat 22.05’te ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorlar, kalp krizi geçirdiği belirlenen sanatçı Ay’ı hayatta tutmak yaklaşık bir saat çaba sarf etti. Dilber Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acil Servis Sorumlusu Dr. Kemal Günaydın, Dilber Ay’ın saat 22.05’te hastaneye geldiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen yanıt alamadıklarını ve saat 23.00’da hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de toprağa verileceği belirtildi.

Dilber Ay kimdir?

1 Ocak 1956’da Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde Yörük ve Kürt bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kahramanmaraş ilinde, ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Çok fakir bir aile çocuğu olmasına rağmen, ailesi ile birlikte Kahramanmaraş’ tan Ankara’ya göç etmiş ve oradan da Bolu-Düzce taraflarına yerleşmişlerdi.

Düzce’de okula devam edemeyip 13 yaşında babasından yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce ise Düzce’ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. O zamanlar sesinin çok güzel olduğunu ispat etmek için radyoya hemen katıldı ve Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve radyocuların düzenlediği güzel ses yarışmasını Dilber Ay birinci olarak kazandı.

İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 60 albümü oldu. Almanya’da iki kere hapis yattı.