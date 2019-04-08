San Marino’yu Erovision’da bir Türk temsil edecek

Bu sene Tel Aviv’de düzenlenecek olan 64. Erovision şarkı yarşmasında San Marino’yu Türk şarkıcı Serhat Hacıpaşalıoğlu temsil edecek.

Daha önce Türkiye dışında bir ülkeyi temsil ederek Erovision Yarışmasında iyi bir puan alan Hacıpaşalıoğlu, 2019 yarışması için San Marino adına performans sergileyecek.

14 Mayıs’ta Tel Aviv’de düzenlenecek olan yarışmanın 1.Yarı Final’inde göstereceği performansa destek sunmak isteyenler, SMS yoluyla katkı sunabilirler.