Nijhar’ın, ‘Turks in London’ kitabı TWPA’da tanıtıldı

Semra Eren-Nijhar’ın Turks in London kitap tanıtımı gerçekleşti.

Londra’da bulunan ve toplumumuz kadınlarını başarılı bir şekilde temsil eden, ayrıca en eski ve köklü derneklerden biri olma özelliği taşıyan İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği Kuzey Londra’da bulunan binasında gerçekleşen kitap tanıtımına çok sayıda toplum üyesi katıldı.

Londra’da yaşayan Türklerin konu alındığı ve hayat hikayelerinin biyografi şeklinde yayınlanan kitap Lordlar Kamarası’nda da tanıtıldı.

Londra Gazete’ye kitabı ile ilgili bilgi veren Semra Eren Nijhar, Londra’da yaşayan Türklerle birebir röportaj yaparak, yaptığı röportajları derlediğini ve kitabı bu şekilde oluşturduğunu söyledi.

Nijhar, farklı yaşlarda ve pozisyonlardaki insanların ve farklı cinsiyetlerin eşit şekilde dağılımını sağlamaya çalışarak oluşturduğu kitap için 10 yılı kapsayan bir araştırma yaptığını söyledi.

İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği binasında gerçekleşen kitap tanıtımı sonrasında birçok toplum üyesi kitap satın aldı. Alınan kitapları imzalayarak, okuyucularına veren Nijhar, kitaba yoğun bir ilgi duyulmasından memnun olduğunu kaydetti.

Kitabın İngilizce olarak kaleme alınmasının Londra’da yaşayan Türklerin sesinin duyulması ve dünyaya tanıtılması açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Nijhar, “Kitabımı uzun süren araştırmalar ve insanlarla yaptığım birebir röportajlar sonucunda tamamladım. Kitabımın genel olarak, Türklerin Londra’da nasıl yaşadığı, ne gibi şartlarla karşılaştığı, elde ettikleri başarılar ve daha birçok konu hakkında bilgi veriyor. Özellikle kitabımı İngilizce olarak yazmamın ana nedeni tüm dünyaya ve İngiltere’de yaşayan insanlara Türklerin hayatları ve başarıları ile ilgili bilgi vermekti. Kitap İngilizce yazıldığı için Lordlar Kamarası’nda da tanıtıldı ve sesimizi daha kolay diğer insanlara duyurma şansı verdi. Ayrıca İngiltere’de yaşayan ve Türkçe okuma bilmeyen gençlerimize de bilgilendirici bir kaynak oldu diye düşünüyorum. Kitabımda kaleme aldığım hayat hikayelerinde hiçbir ayrım yapmadım. Tek dikkat ettiğim şey farklı cinsiyet, farklı pozisyon ve hayat şartlarına sahip olan insanların bir arada eşit şekilde dağılımını yaparak hayat hikayelerini kaleme almaktı. Buradaki kadınlarımız ve bazı toplum üyeleri kitabın Türkçe olarak da yayınlanmasını istediklerini söylediler. Bu isteklerini de dikkate alarak Türkçe bir yayın yapmayı düşünüyorum. Kitabımı alan ve ilgi duyan herkese teşekkür ederim. Okuyucularımız isterlerse Amazon’da kitabı sipariş edip edinebilirler” şeklinde konuştu.

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