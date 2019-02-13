Bella Rıza’nın filmi vizyonda

KIBRISLI Türk belgesel yapımcısı Bella Riza’nın yeni kısa filmi vizyonda.

Bella Rıza’nın yapımcılık yaptığı film, ‘Salt House’ Şubat ayının her Cuma günü, Porthmeor Beach, St Ives Cornwall,TR26n1TG adresinde, Tate St Ive’de yayınlanıyor.

SALT HOSUE

Salt House, Bella Rıza’nın babası Alper’in evini ve Kıbrıs’a dönerken samimi bir portresini sunuyor. 1968’de Kıbrıs’tan ayrılan Bella Rıza’nın babası, 2017’de adayı tekrar ziyaret ediyor. Rıza’nın filmi, babasının hayatını ele alıyor. Geçmişiyle yeniden bağlantı kurarken, kimlik ve göç hakkında konuları da ele alıyor.

Film, Alper’in sesini ve adanın eşsiz atmosferini bir araya getirerek, iç mekanlarda ve açık alanlarda hareket ediyor. Filmde, zengin manzaraların ve Kıbrıs yemeklerinin canlı anılarının yanı sıra, Kıbrıs’taki çatışmanın duygusal yan etkilerini ortaya çıkaran kişisel bir portre sunuluyor.

BELLA RIZA

Bella Rıza, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk belgesel yapımcısı. 2017’de Royal College of Art’da yüksek lisansını tamamladı ve Moving Image’da çalıştı. Çalışmaları, mevcut Avrupa peyzajında ​​değişen “ev” kavramlarını araştırıyor.

Sergiler, çevrimiçi ve sinema dahil olmak üzere çeşitli konular için belgesellerde araştırmacı ve yapımcı olarak çalışıyor.

Bilim Müzesi, Saatchi Galerisi ve Almeida Tiyatrosu için filmler oluşturdu. A Salt House (2017) adlı filmi Bloomberg Yeni Çağdaşları (2018) için seçilmişti. Evde (2018) adlı filmi Talkies Community Cinema tarafından hazırlanmıştı.