Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak ‘Hanım & Efendi’ ile sahnede

UZUN süredir eşi Bülent Şakrak ile oyun yapma fikrinde olan Ceyda Düvenci hayalini gerçekleştirdi.

Eşi Bülent Şakrak ile aynı oyunda olmak isten Ceyda Düvenci hayalini gerçekleştirdi ve ”Hanım & Efendi” oyunuyla Londra’da sevenlerinin karşına çıkacak.

”Hanım & Efendi” oyununda eşi Bülent Şakrak ile birlikte sahne alacak olan Ceyda Düvenci ve ekibi, 27 Ocak’ta sahneye çıkacak.

Red Events tarafından düzenlenen oyun, 27 Ocak saat 17.30 ve 20.00’te “24 Ahswin St Dalston, E8 3DL” adresindeki Arcola Theatre’de sergilenecek.

Tek perdelik Hanım & Efendi oyununu Ceyda Düvenci’nin eşi Bülent Şakrak kaleme aldı.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, oyun hakkında “Kadın ve erkeğe, hepimizin başından geçen onlarca olaydan sadece bir kısmını kullanarak niyetimizi anlatmaya çalıştığımız, kendimize dışarıdan bakabilmeyi öneren, yemek kokularıyla iştahları kabarttığımız kadar ilişkilerimizi gözden geçirirken de damakta bir mutlu tat bırakmayı hedeflediğimiz bir seyirlik; Hanım & Efendi” şeklinde konuştu.