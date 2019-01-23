Ayşen Gruda: 74 yaşında yaşama veda etti

Türkiye’nin önemli tiyatro ve sinema sanatçılarından Ayşen Gruda bugün 74 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. 2017’de 55. sanat yılını tek kişilik oyunu “Ayşen Gruda Deli Kadın” ile kutlayan Gruda verdiği bir röportajda, “Delilik bilgelik de olabilir. Tüm toplumsal meselelerden haberim vardır. İyi oyuncu, topluma karşı görevlerini yapan ve olup biteni bilen kişidir” demişti.

Ayşen Gruda’nın doktoru İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü sanatçının vefatı sonrası yaptığı açıklamada, “Çocuğundan yaşlısına hayatımızın her anında; anılarımızın içerisinde yer bulan, yaptığı her işle adını tekrar tekrar gönlümüze yazdıran, sahnenin ‘Deli Kadın’ı hikayesini yeni dünyasında anlatmak üzere aramızdan ayrıldı” dedi.

Gruda’nın torunu Emre Gruda da açıklamasında, “Benim anneannem, hepimizin annesi; aramızdan ayrıldı. ‘Türk halkı beni nasıl gömeceğini bilir’ derdi” ifadelerini kullandı.

Bir süredir pankreas kanseri tedavisi gören Gruda’nın vefatı, Türkiye’de Twitter’da en çok konuşulan konular arasına girdi. #AyşenGruda etiketi de Trend Topic (TT) oldu.